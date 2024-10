Preço do gás natural sobe no mercado regulado

O preço é determinado pela Entidade Reguladora e é igual em todas as empresas.



Já no mercado livre só há mexidas na Galp. Sobem os preços do gás e da eletricidade.



O gás da GALP aumenta 16 por cento e o da eletricidade nove por cento.



A empresa justifica as alterações com o aumento continuado do custo de aquisição de energia nos mercados internacionais.



No mercado livre, os preços variam de acordo com os comercializadores e dependem do que foi contratualizado com o cliente.