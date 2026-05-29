Economia
Guerra no Médio Oriente
Preço do gasóleo e da gasolina deve descer cerca de 10 cêntimos na próxima semana
A próxima semana deve trazer boas notícias para os condutores. O preço do gasóleo e da gasolina deve descer cerca de 10 cêntimos. A previsão é da ANAREC, a associação nacional de revendedores.
A perspetiva de um acordo entre os Estados Unidos e o Irão fez com que o preço do petróleo nos mercados caísse.
Esta sexta-feira o barril de Brent, referência na Europa, estava a ser negociado a 92 dólares e 54 cêntimos, o que representa uma descia 1,25%.
Esta sexta-feira o barril de Brent, referência na Europa, estava a ser negociado a 92 dólares e 54 cêntimos, o que representa uma descia 1,25%.