Preço do ouro atinge novo máximo histórico pelo segundo dia consecutivo
O preço do ouro, um ativo considerado um porto seguro em tempos de crise, fixou hoje um novo máximo histórico, pelo segundo dia consecutivo, ao ultrapassar 3.540 dólares por onça.
De acordo com os dados da agência de notícias financeiras Bloomberg, às 01:24 (hora de Lisboa), o preço do ouro atingiu um novo máximo de 3.546,96 dólares (3.047,87 euros) por onça (equivalente a 31,1 gramas).
Também a prata tem vindo a ser negociada em novos máximos, tendo ficado esta madrugada muito perto dos 41 dólares (35,19 euros) por onça.
Os especialistas explicam que o preço dos metais preciosos está a ser impulsionado pelas crescentes expectativas de um corte da taxa de juro por parte da Reserva Federal (Fed) dos EUA, conhecida por Fed, que se reunirá nos dias 16 e 17 de setembro.
Analistas apontam também para a fraqueza do dólar norte-americano, além da elevada volatilidade macroeconómica e geopolítica, incluindo a independência da própria Fed.
A justiça dos Estados Unidos ainda não se pronunciou sobre o destino de Lisa Cook, governadora do banco central norte-americano, que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer despedir, ameaçando assim a independência da instituição.
A decisão de Trump ocorre após ter atacado repetidamente o presidente da Fed, Jerome Powell, e os demais membros do comité de definição de política monetária por não cortarem a taxa de juro de referência.
Perante uma economia norte-americana em dificuldades, o mercado espera, de qualquer forma, um corte de 0,25 pontos percentuais na próxima reunião da Fed, a 16 e 17 de setembro.
Uma expectativa que enfraquece o dólar e os rendimentos das obrigações, também considerados portos seguros.
Um tribunal federal de recurso dos EUA decidiu na sexta-feira que grande parte das tarifas impostas por Donald Trump às importações é ilegal.
Este anúncio beneficia o ouro porque "introduziu uma nova dose de incerteza nos mercados, que só poderá ser resolvida por uma futura decisão do Supremo Tribunal", disse na terça-feira Russ Mould, analista da empresa de investimento AJ Bell.
A confirmar-se, tal decisão poderá beneficiar os ativos norte-americanos a longo prazo. Mas, a curto prazo, leva muitas empresas a hesitar em investir.
O preço do ouro também foi "sustentado pela persistente inflação" nos Estados Unidos em agosto, acrescentou na terça-feira Ole Hansen, analista do banco Saxo Bank.
Desde o início do ano, o valor do ouro aumentou cerca de um terço, por entre incertezas geopolíticas - face às guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza --- e comerciais, devido à guerra tarifária lançada por Trump.