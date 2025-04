Preço do ouro continua a bater recordes e aproxima-se dos 3.400 dólares por onça

Segundo dados da agência financeira Bloomberg recolhidos pela agência EFE, às 07:06 (06:06 em Lisboa), o preço do ouro atingiu um novo recorde de 3.385,85 dólares, um aumento de 1,7%.

Assim, o valor do ouro superou as máximas alcançadas na última quinta-feira, de 3.357,78 dólares.

Nos últimos meses, o preço do ouro tem quebrado sucessivos recordes históricos, no meio da incerteza devido à guerra comercial iniciada pelos EUA no início do mês, aos riscos de recessão, dólar fraco e compras por alguns bancos centrais.