Preço do ouro renova máximos históricos e aproxima-se dos 3.600 dólares por onça

Às 16:06, a cotação da onça troy de ouro subiu 52 dólares e atingiu um novo recorde durante a sessão, com 3.597,89 dólares.

Na última quarta-feira, 03 de setembro, o ouro registou um máximo histórico de fecho: 3.559,42 dólares.

O preço do ouro foi influenciado pelos dados do emprego nos EUA em agosto, mês em que foram criados 22.000 novos postos de trabalho (esperavam-se 75.000) e a taxa de desemprego aumentou para 4,3%, o que apoia um corte nas taxas de juro na maior economia do mundo.

A Reserva Federal (banco central dos EUA) reúne-se nos dias 16 e 17 de setembro para tomar uma decisão sobre o preço do dinheiro, que atualmente está situado numa faixa entre 4,25% e 4,5%.