Preço do ouro renova máximos históricos e ultrapassa 3.970 dólares por onça
O ouro, considerado um ativo de refúgio para os investidores em tempos de incerteza, atingiu hoje um novo máximo histórico, tendo ultrapassado ligeiramente os 3.970 dólares por onça.
De acordo com os dados da Bloomberg compilados pela agência EFE, pelas 18:06 (17:06 de Lisboa), o `metal amarelo` atingiu um novo máximo, tendo-se fixado nos 3.970,08 dólares, o que supera o máximo atingido esta manhã, quando tocou nos 3.944,73 dólares.
Trata-se também de uma subida de 2,15% face ao fecho do dia anterior, quando tocou os 3.886,54 dólares.
Depois de atingir vários máximos recorde durante a sessão, às 18:25 (17:25 de Lisboa) o ouro negociava nos 3.952,86 dólares, uma subida de 1,71%.
As compras massivas por parte dos bancos centrais, a fraqueza do dólar e o contexto geopolítico estão a impulsionar a subida do ouro, que se valorizou quase 50% este ano.