Preço do ouro renova máximos históricos e ultrapassa 3.970 dólares por onça

De acordo com os dados da Bloomberg compilados pela agência EFE, pelas 18:06 (17:06 de Lisboa), o `metal amarelo` atingiu um novo máximo, tendo-se fixado nos 3.970,08 dólares, o que supera o máximo atingido esta manhã, quando tocou nos 3.944,73 dólares.

Trata-se também de uma subida de 2,15% face ao fecho do dia anterior, quando tocou os 3.886,54 dólares.

Depois de atingir vários máximos recorde durante a sessão, às 18:25 (17:25 de Lisboa) o ouro negociava nos 3.952,86 dólares, uma subida de 1,71%.

As compras massivas por parte dos bancos centrais, a fraqueza do dólar e o contexto geopolítico estão a impulsionar a subida do ouro, que se valorizou quase 50% este ano.