Preço do petróleo Brent cai mais de 6%, para 96,89 dólares

Às 06:00, o Brent, referência europeia para o crude, negociava em queda significativa numa sessão que marcou a transição do contrato de futuros de novembro para dezembro.

De acordo com os dados do mercado, o petróleo estava a ser negociado a 96,89 dólares por barril no mercado de futuros de Londres, face aos 103,53 dólares do fecho do dia anterior, quando subiu 0,92% e terminou setembro com ganhos superiores a 14%.