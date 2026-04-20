Preço do petróleo Brent sobe mais de 5%

Às 07:55 de hoje (06:55 em Lisboa), segundo dados da Bloomberg compilados pela agência de notícias espanhola EFE, o petróleo Brent, referência europeia, estava a subir 5,6%, cotado nos 95,35 dólares.

No entanto, durante a madrugada, chegou a ultrapassar os 97 dólares.

O Brent voltou a subir depois de ter caído mais de 9% na sexta-feira, para pouco mais de 90 dólares, depois do anúncio do Irão sobre a reabertura do Estreito de Ormuz em resposta ao cessar-fogo declarado no Líbano.

Entretanto, o preço do crude West Texas Intermediate (WTI), referência americana, subiu mais de 6%, para 88,9 dólares por barril.

A subida do Brent ao início da manhã ocorreu após uma nova escalada do conflito entre os Estados Unidos e o Irão e o agravamento das tensões no Estreito de Ormuz.

Estas tensões tiveram origem no ataque e na apreensão, por parte dos EUA, de um grande navio cargueiro iraniano no Golfo de Omã, enquanto este tentava contornar o bloqueio imposto por Washington aos portos iranianos.

Hoje de manhã, o Irão denunciou o ataque como uma violação do cessar-fogo entre Teerão e Washington e disse que respondeu com ataques de drones contra navios norte-americanos.

Este incidente ocorre antes da segunda ronda de negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irão no Paquistão, na qual participará o vice-presidente americano JD Vance.

O Irão recusa-se a participar até que os Estados Unidos suspendam o seu bloqueio marítimo.