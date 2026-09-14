Preço do petróleo inicia semana com subida acentuada

Por volta das 23:30 TMG de domingo (00:30 de hoje em Lisboa), após a retomada das negociações na Ásia, o preço do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em novembro, subia 2,80%, para 107,54 dólares. Na quarta-feira, tinha ultrapassado a barreira dos 100 dólares pela primeira vez desde julho e registado uma valorização de quase 9% na semana anterior.

O seu equivalente norte-americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega em outubro, era negociado com uma subida de 2,29%, a 102,34 dólares.

Omã anunciou o adiamento de uma reunião prevista para hoje entre o Irão e os países do Golfo sobre o futuro do Estreito de Ormuz, via marítima estratégica bloqueada por Washington e Teerão.

Ainda no domingo, um navio mercante foi alvo de um ataque que causou uma vítima mortal, segundo as autoridades iranianas.

Na sexta-feira, as autoridades sauditas anunciaram o encerramento temporário do oleoduto Este-Oeste, via de exportação de crude crucial para contornar o bloqueio do estreito de Ormuz, na sequência de ataques atribuídos a `drones` provenientes do Iraque.