Preço do petróleo sobe 5,3% para 83,99 dólares

O petróleo do mar do norte, de referência na Europa, começou a sessão de hoje no mercado de futuros de Londres a subir 4,8% para 83,63 dólares, depois de ter terminado a sessão de sexta-feira a 79,77 dólares.

Contudo, os preços do petróleo subiram acentuadamente depois de a Arábia Saudita, o Iraque e vários países do Golfo terem anunciado no domingo que irão cortar a produção de petróleo em mais de um milhão de barris por dia a partir de maio.

Um comité da aliança petrolífera da OPEP+, liderado pela Arábia Saudita e pela Rússia, está agendado para realizar hoje uma teleconferência para debater a situação do mercado na sequência do anúncio de cortes "voluntários" na produção.

Esta redução da produção de petróleo vai somar-se ao corte de dois milhões de barris por dia em vigor nos últimos cinco meses.

Depois da invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, os preços do petróleo tinham subido em flecha, mas tinham regressado recentemente aos níveis anteriores ao conflito.

Os Estados Unidos pediram aos grandes produtores que aumentassem a produção para baixar os preços da energia, o que tem sido a causa do aumento da inflação.