Preço dos alimentos. Governo garante aumentar fiscalização

Foto: Eric Gaillard - Reuters

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição diz que são injustas as acusações de margens de lucro excessivas dos supermercados e garante que o preço dos alimentos reflete o custo dos fatores de produção. Além disso, nega a existência de cartelização no setor. Explicações depois das inspeções da ASAE, num ano que arrancou com o produtos alimentares a aumentarem mais de 20 por cento.