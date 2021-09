Preço dos combustíveis aumenta na próxima semana

A associação do setor afirma que a medida mais não faz do que desviar a atenção dos consumidores da pesada carga fiscal. Os revendedores lembram que em cada 10 euros abastecidos, seis euros vão para o Estado.



Os revendedores criticam ainda o Governo por não cumprir a promessa de baixar os impostos quando o preço do petróleo atingisse valores mais elevados.



Na próxima semana a gasolina deve aumentar cerca de 1 cêntimo e meio e o gasóleo deve subir 2 cêntimos. Será a quarta semana consecutiva de agravamentos dos preços.