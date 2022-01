Preço dos combustíveis baixa na Madeira a partir de segunda-feira

Numa declaração enviada às redações, Rui Barreto revelou que, na sequência da alteração da fórmula de cálculo da fixação dos preços máximos para os combustíveis, publicada na quarta-feira no Jornal Oficial, o preço da gasolina e do gasóleo vai baixar a partir de segunda-feira.

"A gasolina terá uma redução de 4,5 cêntimos e o gasóleo terá uma redução de 5,8 cêntimos, o que não deixa de ser uma boa notícia, atendendo a que os preços dos combustíveis têm vindo a subir há vários meses", realçou o secretário centrista, do governo madeirense de coligação PSD/CDS-PP.

Rui Barreto ressalvou que a subida nos preços não aconteceu "porque o Governo Regional tenha introduzido o aumento da carga fiscal no cálculo do preço dos combustíveis fixados, depois, nos revendedores, mas sim pela evolução galopante do preço do crude nos mercados internacionais".

"Esta era uma alteração que tinha de ser feita com a saída do Reino Unido da União Europeia, que integrava a lista de 13 países. Foi necessário mudar e também, por via disso, fizemos alguns ajustes do ponto de vista fiscal, para que o preço se refletisse de forma positiva, contendo a subida do preço dos combustíveis que se tem vindo a verificar", explicou.