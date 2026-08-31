Preço dos combustíveis com ligeiras alterações

A primeira ofensiva em mais de um mês agitou o mercados do petróleo. Os preços estão novamente a encarecer.O ataque dos Estados Unidos fez voltar o petróleo aos 90 dólares. Foi o valor que atingiu a negociação do barril de Brent.ÀS 8H30 da manhã, os preços aliviaram ligeiramente. Hoje há novas mexidas no preço dos combustíveis.