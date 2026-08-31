Economia
Preço dos combustíveis com ligeiras alterações
Há novas mexidas no preço dos combustíveis. O gasóleo deverá ficar mais barato, em média, 6,5 cêntimos por litro e a gasolina deverá subir 3,5 cêntimos. Os valores dependem de cada posto de abastecimento.
Segunda-feira é dia de alterações no preço dos combustíveis.
O gasóleo desce entre 6 e 7,5 cêntimos por litro; a gasolina sobe um cêntimo e meio.
O gasóleo desce entre 6 e 7,5 cêntimos por litro; a gasolina sobe um cêntimo e meio.
A primeira ofensiva em mais de um mês agitou o mercados do petróleo. Os preços estão novamente a encarecer.
O ataque dos Estados Unidos fez voltar o petróleo aos 90 dólares. Foi o valor que atingiu a negociação do barril de Brent.
ÀS 8H30 da manhã, os preços aliviaram ligeiramente. Hoje há novas mexidas no preço dos combustíveis.
O ataque dos Estados Unidos fez voltar o petróleo aos 90 dólares. Foi o valor que atingiu a negociação do barril de Brent.
ÀS 8H30 da manhã, os preços aliviaram ligeiramente. Hoje há novas mexidas no preço dos combustíveis.