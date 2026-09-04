Preço dos combustíveis com subida vertiginosa a partir da próxima segunda-feira

Será uma das maiores subidas desde que começou a guerra entre os Estados Unidos e o Irão e os valores médios disparam para os mais altos de sempre. A previsão da Associação Nacional dos Revendedores de Combustíveis é de um aumento de 15 cêntimos no gasóleo, e de 10 cêntimos na gasolina.



O gasóleo poderá passar, assim, para cerca de 2,17 euros por litro e a gasolina poderá chegar aos 2,12 euros. É de sublinhar que cada marca e posto de combustível pode praticar o preço que decidir, uma vez que a política de preço dos combustíveis é livre em Portugal.



A vice-presidente da ANAREC, Mafalda Trigo, explicou à RTP Antena1 esta é, ainda uma projeção, com base nos mercados internacionais. O valor final será confirmado esta tarde, mas tudo aponta para uma subida significativa.



A confirmarem-se estas previsões, o impacto nas bombas poderá levar o gasóleo a ultrapassar máximo histórico. Segundo os dados mais recentes da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio registado esta quarta-feira era de 2,019 euros por litro no gasóleo e de 2,022 euros na gasolina 95.



Esta subida significativa tornará uma fatura bastante mais pesada para quem abastecer. Para além de o aumento do preço dos combustíveis estar a tornar os produtos alimentares mais caros e a acelerar a inflação.

