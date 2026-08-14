Preço dos combustíveis deve subir entre oito e dez cêntimos na próxima semana

A estimativa da ANAREC para a próxima semana aponta para uma subida de oito cêntimos para o gasóleo e de 8,5 cêntimos por litro para a gasolina, enquanto o Automóvel Club de Portugal (ACP) aponta para subidas de 10 e nove cêntimos, respetivamente.

Tendo por base o preço médio do litro da gasolina e do gasóleo na quinta-feira apurado pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do gasóleo simples deverá, assim, subir para 2,047 euros a 2,067 euros por litro, enquanto o da gasolina simples 95 deverá atingir 1,970 euros a 1,975 euros por litro.

A média final só ficará fechada ao final do dia, podendo ainda registar alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo, e o custo final na bomba poderá variar conforme o posto de abastecimento, a marca e a localização.

A atualização do desconto do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) também poderá alterar os valores previstos.

O Governo comprometeu-se a aplicar uma redução extraordinária e temporária no ISP, sempre que se verifique um aumento do preço dos combustíveis superior a 10 cêntimos, para mitigar a escalada de preços.

Entretanto, a ERSE divulgou na quinta-feira à noite uma análise à evolução do preço dos combustíveis, feita a pedido da ministra do Ambiente e Energia, tendo concluído que as gasolineiras em Portugal não tiraram benefícios abusivos da evolução dos preços destes produtos, resultando o diferencial de preços com Espanha, sobretudo, da fiscalidade.

"O estudo não encontrou evidência de um aproveitamento por parte dos operadores", indicou o regulador, que defende, assim, não existirem "fundamentos que justifiquem a fixação de margens máximas na comercialização de combustíveis".

Na análise, a ERSE recomenda ao Governo que reforce a transparência e a supervisão no mercado dos combustíveis, mas rejeita que haja motivos para intervir administrativamente nos preços praticados.

Os preços dos combustíveis continuam a ser impactados pela guerra no Irão, a tensão geopolítica no Médio Oriente e o consequente fecho do estreito de Ormuz, por onde passa 20% do comércio de petróleo e gás natural.

O preço do petróleo Brent, a referência na Europa, estava esta manhã a subir 1,50% para 88,34 dólares por barril, enquanto o crude West Texas Intermediate (WTI), a referência nos EUA, subia 2,02% para 82,89 dólares por barril, depois de os Estados Unidos terem anunciado que vão tomar medidas económicas sem precedentes contra o Irão.