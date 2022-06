Preço dos combustíveis vai baixar na próxima semana

O Governo decidiu manter inalterado o valor do ISP sobre o gasóleo, mas vai agravar em 0,4 cêntimos a carga fiscal sobre a gasolina, pelo efeito combinado do ISP e do IVA.



Este agravamento anula assim, em parte, a descida prevista para a semana no preço final da gasolina.