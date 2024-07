De acordo com fontes do setor, o litro de gasóleo deverá baixar dois cêntimos. Já o custo da gasolina deverá reduzir-se em um cêntimo por litro.

Será a segunda semana consecutiva de descida do preço dos combustíveis.



A justificação prende-se com a descida do petróleo nos mercados internacionais devido a um dólar americano forte, bem como preocupações com o crescimento da economia chinesa.