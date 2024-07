Preço mediano das casas aumenta 8,6% em 2023 para 1.611 euros/m2

De acordo com as estatísticas da construção e habitação, no ano passado o preço mediano da habitação manteve-se acima do valor nacional nas sub-regiões da Grande Lisboa (2.740 euros/m2), Algarve (2.613 euros/m2), Península de Setúbal (1.901 euros/m2), Região Autónoma da Madeira (1.889 euros/m2) e Área Metropolitana do Porto (1.800 euros/ m2).

Naquele período, 50 municípios apresentaram um preço mediano superior ao valor nacional, localizados maioritariamente nas sub-regiões Algarve (14 em 16 municípios), Grande Lisboa (todos os nove municípios), Península de Setúbal (oito em nove municípios) e Área Metropolitana do Porto (sete em 17 municípios).

O município de Lisboa registou o preço mais elevado do país (4.167 euros/m2), tendo-se verificado também valores superiores a 3.000 euros/m2 em Cascais (3.976 euros/m2), Loulé (3.269 euros/m2), Lagos (3.182 euros/m2), Vila do Bispo (3.162 euros/m2) e Oeiras (3.158 euros/m2).

Segundo o INE, o Algarve e a Grande Lisboa apresentaram diferenciais de preços entre municípios superiores a 2.000 euros/m2.