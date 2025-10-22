Preço mediano das casas sobe 19% para 2.065 euros/m2 no 2.º trimestre

As estatísticas de Preços da Habitação ao Nível Local publicadas hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) referem que o número de transações de alojamentos familiares em Portugal aumentou 15,6% em relação ao mesmo trimestre do ano passado.

O preço mediano da habitação aumentou, em relação ao período homólogo de 2024, nas 26 sub-regiões NUTS III (Entidades Intermunicipais, como as Comunidades Intermunicipais e as Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto) destacando-se o Baixo Alentejo com o maior crescimento (38,7%).

As sub-regiões da Grande Lisboa, Algarve, Península de Setúbal, Região Autónoma da Madeira e Área Metropolitana do Porto apresentaram preços medianos da habitação mais elevados, assim como os valores mais altos em ambas as categorias de domicílio fiscal do comprador (território nacional e estrangeiro).

Na Grande Lisboa e na Área Metropolitana do Porto, o preço mediano das transações efetuadas por compradores com domicílio fiscal no estrangeiro superou, em 61,9% e 29,0%, respetivamente, o preço das transações por compradores com domicílio fiscal em território nacional.