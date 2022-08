Preços da energia. Goldenenergy anuncia aumento a partir de outubro

Incluíndo as pequenas empresas, a subida média dos preços será de 10 euros mensais.



A Goldenergy conta com cerca de 175 mil clientes em Portugal e justifica o aumento com a escalada dos preços do gás nos mercados internacionais.



A EDP e a Galp, os dois maiores fornecedores, tinham já anunciado subidas dos preços do gás a partir de Outubro.



Em resposta o Governo anunciou que os clientes vão poder voltar ao mercado regulado, que apresenta preços mais baixos.