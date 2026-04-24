Economia
Preços da habitação aceleram em 13 dos 24 municípios mais populosos no quarto trimestre de 2025
A taxa de variação foi de 17,5 por cento em relação ao quarto trimestre de 2024. No 4.º trimestre de 2025, o preço mediano dos 41.789 alojamentos familiares transacionados em Portugal foi 2.198 euros/m2, revelou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística.
(em atualização)
Os dados são do INE: no último trimestre do ano passado o preço mediano da habitação aumentou, embora o número de transações de alojamentos familiares tenha diminuído, relativamente a 2024. O preço mediano dos alojamentos familiares transacionados em Portugal aumentou 16,8 por cento em 2025 face ao ano anterior, situando-se nos 2.076 euros por metro quadrado.
No quarto trimestre de 2025, "o preço mediano dos 41.789 alojamentos familiares transacionados em Portugal foi 2.198 euros/metro quadrado, na sequência de uma taxa de variação de 17,5 por cento" em relação ao período homólogo de 2024 - que era de 16,1 por cento no trimestre anterior.
Segundo o INE, o "número de transações de alojamentos familiares em Portugal diminuiu 5,3 por cento em relação ao mesmo trimestre de 2024", mas o "preço mediano da habitação aumentou, em relação ao período homólogo de 2024, em 24 das 26 sub-regiões NUTS III". Destas, apenas no Alto Tâmega e Barroso e na Região Autónoma da Madeira se observaram decréscimos homólogos dos preços da habitação.
No quarto trimestre de 2025, "o preço mediano dos 41.789 alojamentos familiares transacionados em Portugal foi 2.198 euros/metro quadrado, na sequência de uma taxa de variação de 17,5 por cento" em relação ao período homólogo de 2024 - que era de 16,1 por cento no trimestre anterior.
Segundo o INE, o "número de transações de alojamentos familiares em Portugal diminuiu 5,3 por cento em relação ao mesmo trimestre de 2024", mas o "preço mediano da habitação aumentou, em relação ao período homólogo de 2024, em 24 das 26 sub-regiões NUTS III". Destas, apenas no Alto Tâmega e Barroso e na Região Autónoma da Madeira se observaram decréscimos homólogos dos preços da habitação.
Valores mais acentuados em Lisboa e Porto
A Grande Lisboa, o Algarve, a Península de Setúbal, a Região Autónoma da Madeira e a Área Metropolitana do Porto foram as sub-regiões que apresentaram "valores mais elevados em ambas as categorias de domicílio fiscal do comprador (nacional e estrangeiro)".
Só na Grande Lisboa e Área Metropolitana do Porto, o preço por metro quadrado "das transações efetuadas por compradores com domicílio fiscal no estrangeiro superou, respetivamente em 49,0 por cento e 35,6 por cento, o preço das transações por compradores com domicílio fiscal em território nacional".
Só na Grande Lisboa e Área Metropolitana do Porto, o preço por metro quadrado "das transações efetuadas por compradores com domicílio fiscal no estrangeiro superou, respetivamente em 49,0 por cento e 35,6 por cento, o preço das transações por compradores com domicílio fiscal em território nacional".
Também no último trimestre de 2025, verificou-se a aceleração dos preços da habitação em 13 dos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes. Ou seja, "registaram aumentos nas taxas de variação homóloga", com os municípios de Barcelos e da Maia a apresentar os maiores acréscimos.
"As maiores diminuições na taxa de variação homóloga ocorreram nos municípios de Matosinhos e de Coimbra. Os municípios de Lisboa e do Porto registaram acréscimos de 2,2 p.p. e 3,8 p.p. nas taxas de variação homólogas do 3.º para o 4.º trimestre de 2025", acrescenta ainda o INE, no documento divulgado esta sexta-feira.
É de realçar que foram os municípios de Lisboa, de Cascais e de Oeiras que apresentaram os preços da habitação mais elevados.
O preço mediano de alojamentos familiares em Portugal, no ano passado, foi 2.076 euros/metro quadrado, tendo as sub-regiões Grande Lisboa, Algarve, Península de Setúbal, Região Autónoma da Madeira e Área Metropolitana do Porto "registado valores superiores ao nacional".
"As maiores diminuições na taxa de variação homóloga ocorreram nos municípios de Matosinhos e de Coimbra. Os municípios de Lisboa e do Porto registaram acréscimos de 2,2 p.p. e 3,8 p.p. nas taxas de variação homólogas do 3.º para o 4.º trimestre de 2025", acrescenta ainda o INE, no documento divulgado esta sexta-feira.
É de realçar que foram os municípios de Lisboa, de Cascais e de Oeiras que apresentaram os preços da habitação mais elevados.
O preço mediano de alojamentos familiares em Portugal, no ano passado, foi 2.076 euros/metro quadrado, tendo as sub-regiões Grande Lisboa, Algarve, Península de Setúbal, Região Autónoma da Madeira e Área Metropolitana do Porto "registado valores superiores ao nacional".