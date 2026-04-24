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Preços da habitação aceleram em 13 dos 24 municípios mais populosos no quarto trimestre de 2025

Preços da habitação aceleram em 13 dos 24 municípios mais populosos no quarto trimestre de 2025

A taxa de variação foi de 17,5 por cento em relação ao quarto trimestre de 2024. No 4.º trimestre de 2025, o preço mediano dos 41.789 alojamentos familiares transacionados em Portugal foi 2.198 euros/m2, revelou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística.

RTP /

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(em atualização)

Os dados são do INE: no último trimestre do ano passado o preço mediano da habitação aumentou, embora o número de transações de alojamentos familiares tenha diminuído, relativamente a 2024. O preço mediano dos alojamentos familiares transacionados em Portugal aumentou 16,8 por cento em 2025 face ao ano anterior, situando-se nos 2.076 euros por metro quadrado.

No quarto trimestre de 2025, "o preço mediano dos 41.789 alojamentos familiares transacionados em Portugal foi 2.198 euros/metro quadrado, na sequência de uma taxa de variação de 17,5 por cento" em relação ao período homólogo de 2024 - que era de 16,1 por cento no trimestre anterior.

Segundo o INE, o "número de transações de alojamentos familiares em Portugal diminuiu 5,3 por cento em relação ao mesmo trimestre de 2024", mas o "preço mediano da habitação aumentou, em relação ao período homólogo de 2024, em 24 das 26 sub-regiões NUTS III". Destas, apenas no Alto Tâmega e Barroso e na Região Autónoma da Madeira se observaram decréscimos homólogos dos preços da habitação.
Valores mais acentuados em Lisboa e Porto

A Grande Lisboa, o Algarve, a Península de Setúbal, a Região Autónoma da Madeira e a Área Metropolitana do Porto foram as sub-regiões que apresentaram "valores mais elevados em ambas as categorias de domicílio fiscal do comprador (nacional e estrangeiro)".

Só na Grande Lisboa e Área Metropolitana do Porto, o preço por metro quadrado "das transações efetuadas por compradores com domicílio fiscal no estrangeiro superou, respetivamente em 49,0 por cento e 35,6 por cento, o preço das transações por compradores com domicílio fiscal em território nacional".

Também no último trimestre de 2025, verificou-se a aceleração dos preços da habitação em 13 dos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes. Ou seja, "registaram aumentos nas taxas de variação homóloga", com os municípios de Barcelos e da Maia a apresentar os maiores acréscimos.

"As maiores diminuições na taxa de variação homóloga ocorreram nos municípios de Matosinhos e de Coimbra. Os municípios de Lisboa e do Porto registaram acréscimos de 2,2 p.p. e 3,8 p.p. nas taxas de variação homólogas do 3.º para o 4.º trimestre de 2025", acrescenta ainda o INE, no documento divulgado esta sexta-feira.

É de realçar que foram os municípios de Lisboa, de Cascais e de Oeiras que apresentaram os preços da habitação mais elevados.

O preço mediano de alojamentos familiares em Portugal, no ano passado, foi 2.076 euros/metro quadrado, tendo as sub-regiões Grande Lisboa, Algarve, Península de Setúbal, Região Autónoma da Madeira e Área Metropolitana do Porto "registado valores superiores ao nacional".
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