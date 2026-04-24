Preços da habitação aceleram em 13 dos 24 municípios mais populosos no quarto trimestre de 2025

(em atualização)





Os dados são do INE: no último trimestre do ano passado o preço mediano da habitação aumentou, embora o número de transações de alojamentos familiares tenha diminuído, relativamente a 2024. O preço mediano dos alojamentos familiares transacionados em Portugal aumentou 16,8 por cento em 2025 face ao ano anterior, situando-se nos 2.076 euros por metro quadrado.



No quarto trimestre de 2025, "o preço mediano dos 41.789 alojamentos familiares transacionados em Portugal foi 2.198 euros/metro quadrado, na sequência de uma taxa de variação de 17,5 por cento" em relação ao período homólogo de 2024 - que era de 16,1 por cento no trimestre anterior.



Segundo o INE, o "número de transações de alojamentos familiares em Portugal diminuiu 5,3 por cento em relação ao mesmo trimestre de 2024", mas o "preço mediano da habitação aumentou, em relação ao período homólogo de 2024, em 24 das 26 sub-regiões NUTS III". Destas, apenas no Alto Tâmega e Barroso e na Região Autónoma da Madeira se observaram decréscimos homólogos dos preços da habitação.

Valores mais acentuados em Lisboa e Porto





A Grande Lisboa, o Algarve, a Península de Setúbal, a Região Autónoma da Madeira e a Área Metropolitana do Porto foram as sub-regiões que apresentaram "valores mais elevados em ambas as categorias de domicílio fiscal do comprador (nacional e estrangeiro)".



Só na Grande Lisboa e Área Metropolitana do Porto, o preço por metro quadrado "das transações efetuadas por compradores com domicílio fiscal no estrangeiro superou, respetivamente em 49,0 por cento e 35,6 por cento, o preço das transações por compradores com domicílio fiscal em território nacional".



