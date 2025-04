Preços das casas em Portugal dispararam 120% de 2010 a 2024

É mais do que o dobro da média da Zona Euro e da União Europeia, segundo os números do Eurostat.



Portugal volta a registar o terceiro maior aumento dos preços das casas, quando a comparação é feita com os três meses anteriores. Subiram 3%.



O gabinete de estatísticas de Bruxelas dá conta que os preços das casas em Portugal dispararam 120% entre 2010 e 2024, bem acima da média da subida de 55,4% registada na União Europeia.