Preços das casas novas na China caem pelo 30.º mês consecutivo

De acordo com cálculos feitos com base nos dados hoje divulgados pelo Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE), os preços nas 70 principais cidades caíram 0,39% face ao mês anterior, após uma queda de 0,45% em outubro.

Entre as localidades analisadas, 59 registaram descidas no preço da habitação nova, face a 64 no mês anterior, enquanto oito - incluindo centros urbanos como Xangai e Chongqing - registaram aumentos, ligeiramente acima das seis cidades com subidas em outubro.

O preço das casas em segunda mão também caiu 0,66% em novembro, repetindo o ritmo de queda do mês anterior. As 70 cidades incluídas na amostra do GNE registaram descidas no mercado de habitação usada.

Nos últimos anos, as autoridades chinesas anunciaram várias medidas para travar o colapso do setor imobiliário, considerado um pilar da estabilidade social, dado o peso do investimento em habitação para as famílias chinesas.

A crise no setor é apontada como um dos principais fatores da atual desaceleração da economia chinesa, com analistas a estimarem que o imobiliário represente, direta e indiretamente, cerca de 30% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.