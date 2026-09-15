Preços das casas novas na China caem pelo 39.º mês consecutivo

Os preços em 70 cidades selecionadas recuaram 0,17% face ao mês anterior, segundo cálculos feitos com base nos dados divulgados hoje pelo Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) chinês, depois de terem diminuído 0,18% em julho.

Das 70 cidades analisadas, 49 registaram descidas nos preços das casas novas, contra 47 em julho, enquanto 15 - incluindo Xangai, Cantão e Shenzhen - apresentaram subidas, menos do que as 17 registadas no mês anterior.

Os cálculos com base nos dados do GNE apontaram também para uma queda mensal de 0,31% nos preços das casas em segunda mão em agosto, superior à descida de 0,29% registada no mês anterior.

Neste segmento, apenas três das 70 cidades analisadas -- Xangai, Shenzhen e Yangzhou -- registaram subidas, enquanto os preços diminuíram em 62 cidades face a julho.

Nos últimos anos, as autoridades chinesas anunciaram várias medidas para travar a queda do mercado imobiliário, uma questão que preocupa Pequim devido às implicações para a estabilidade social, uma vez que a habitação constitui um dos principais veículos de investimento das famílias chinesas.

A crise do setor imobiliário tem sido um dos principais fatores da recente desaceleração da economia chinesa. Segundo estimativas de alguns analistas, o setor, incluindo atividades relacionadas, chegou a representar cerca de 30% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.