Preços das casas novas na China caem pelo 39.º mês consecutivo
Os preços das casas novas na China caíram em agosto pelo 39.º mês consecutivo, no contexto da prolongada crise imobiliária, embora a descida tenha abrandado ligeiramente, enquanto os preços das casas usadas registaram uma queda mais acentuada.
Os preços em 70 cidades selecionadas recuaram 0,17% face ao mês anterior, segundo cálculos feitos com base nos dados divulgados hoje pelo Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) chinês, depois de terem diminuído 0,18% em julho.
Das 70 cidades analisadas, 49 registaram descidas nos preços das casas novas, contra 47 em julho, enquanto 15 - incluindo Xangai, Cantão e Shenzhen - apresentaram subidas, menos do que as 17 registadas no mês anterior.
Os cálculos com base nos dados do GNE apontaram também para uma queda mensal de 0,31% nos preços das casas em segunda mão em agosto, superior à descida de 0,29% registada no mês anterior.
Neste segmento, apenas três das 70 cidades analisadas -- Xangai, Shenzhen e Yangzhou -- registaram subidas, enquanto os preços diminuíram em 62 cidades face a julho.
Nos últimos anos, as autoridades chinesas anunciaram várias medidas para travar a queda do mercado imobiliário, uma questão que preocupa Pequim devido às implicações para a estabilidade social, uma vez que a habitação constitui um dos principais veículos de investimento das famílias chinesas.
A crise do setor imobiliário tem sido um dos principais fatores da recente desaceleração da economia chinesa. Segundo estimativas de alguns analistas, o setor, incluindo atividades relacionadas, chegou a representar cerca de 30% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.