Preços das casas novas na China caem pelo 40.º mês consecutivo em setembro

Os preços em 70 cidades selecionadas recuaram 0,14% face a agosto, segundo cálculos efetuados com base nos dados divulgados pelo Gabinete Nacional de Estatísticas chinês, depois de uma queda de 0,17% no mês anterior, face a julho.

Das 70 cidades analisadas, 49 registaram descidas nos preços das habitações novas, o mesmo número de agosto, enquanto 17 apresentaram aumentos, incluindo Xangai, no leste do país, e Cantão e Shenzhen, no sudeste, acima das 15 registadas no mês anterior.

Os cálculos baseados nos dados oficiais revelaram também uma descida de 0,26% nos preços das casas em segunda mão em setembro, uma contração menos acentuada do que os 0,31% registados em agosto.

Neste segmento, os preços aumentaram em apenas nove das 70 cidades analisadas, incluindo Xangai, Cantão, Shenzhen e Pequim, o triplo das três cidades que tinham registado subidas no mês anterior.

Em contrapartida, 59 cidades registaram quedas nos preços das habitações usadas.

Nos últimos anos, as autoridades chinesas anunciaram várias medidas para travar a crise do mercado imobiliário, uma questão que preocupa o Governo devido às suas implicações para a estabilidade social, uma vez que a habitação constitui um dos principais veículos de investimento das famílias chinesas.

A crise imobiliária é também um dos principais fatores por detrás do abrandamento da economia chinesa nos últimos anos.

Segundo estimativas de alguns analistas, o setor imobiliário, incluindo as atividades económicas indiretamente relacionadas, chegou a representar cerca de 30% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.