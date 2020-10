Preços de venda de casas travam em setembro

Os preços de venda das casas em Portugal continental subiram 7,9 por cento em setembro, em comparação com o período homólogo, abaixo dos 11,7 de agosto.De acordo com o índice de preços residenciais da Confidencial Imobiliário, “em termos homólogos, os preços sobem 7,9% em setembro, numa clara travagem face aos 11,7 por cento a que cresciam em agosto".Em comunicado, a Confidencial Imobiliário revela queAssim,, apontou.Citado no mesmo documento, o diretor da Confidencial Imobiliário referiu que a descida registada em setembro "só terá um significado em função da evolução" que se verificará nos meses seguintes."Esta redução repõe os preços no mesmo patamar de março de 2020, anulando o crescimento registado desde então. É normal haver expectativas de descida nos preços, em face da crise económica e social em curso", apontou Ricardo Guimarães, ressalvando queEste índice de preços residenciais é apurado a partir dos dados reportados ao SIR- Sistema de Informação Residencial desde 2007.A Confidencial Imobiliário é umindependente com dados estatísticos sobre preços de transação,e contratos de arrendamento de imóveis.





c/ Lusa