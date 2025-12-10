Preços do cacau caem 45% desde início do ano

Ainda assim, segundo a Coface, "apesar da correção, os preços permanecem duas vezes acima da média registada entre 2012 e 2022 (2.525 dólares - cerca de 2.170 euros - por tonelada)", sinaliza a seguradora em comunicado.

Simon Lacoume, economista especializado no setor, afirma, citado em comunicado, que "após dois anos de tensão, a correção atual está a trazer os preços do cacau de volta a níveis mais racionais".

É, contudo, "prematuro falar em normalização, uma vez que persistem fragilidades estruturais e uma elevada concentração geográfica da produção de cacau em grão".

Mesmo com a volatilidade, os produtos de chocolate continuam com uma posição `premium`, nota a Coface, sendo que a "procura mundial por chocolate mantém uma trajetória de crescimento, impulsionada pela Ásia e pelos segmentos `premium` [de luxo]".

"Produtos éticos, biológicos e com baixo teor de açúcar registam uma adoção crescente, tal como o cacau certificado (Fairtrade, Rainforest Alliance)", sinaliza.