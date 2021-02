Preços do gasóleo e gasolina simples 95 sobem pelo 5.º mês consecutivo em janeiro

De acordo com o Boletim do Mercado de Combustíveis e GPL correspondente a janeiro deste ano, divulgado pela Entidade Regadora dos Serviços Energéticos (ERSE), o preço de venda ao público (PVP) médio do gasóleo "acompanhou a cotação do mercado internacional, aumentando ligeiramente para 1,321 euros por litro, correspondendo a uma variação de 2,7% face ao mês anterior", tratando-se do quinto aumento de preço consecutivo.

Os hipermercados continuam a ser os operadores com preços de gasóleo mais competitivos, apresentando preços médios cerca de 13 cêntimos por litro abaixo do PVP médio nacional.

"Os operadores com ofertas `low cost` disponibilizaram gasóleo simples a um preço médio de 1,262 euros por litro, o que representa um adicional de 3,6% face ao preço dos hipermercados", explicou o regulador.

Já as companhias petrolíferas de bandeira reportaram preços médios de 1,346 euros por litro, cerca de 2,5 cêntimos por litro acima do preço médio nacional.

Relativamente à gasolina simples 95, registou-se em janeiro um aumento de 2,9%, face a dezembro, para 1,482 euros por litro, representando também o quinto aumento consecutivo.

Tal como no caso do gasóleo, também aqui os hipermercados continuam a apresentar as ofertas mais competitivas: 3,2% abaixo dos operadores do segmento `low cost` e 8,6% inferiores aos dos postos de abastecimento que operam sob a insígnia de uma companhia petrolífera, representando uma poupança de 13 cêntimos por litro.

Segundo a ERSE, durante o mês de janeiro, a gasolina 95 aditivada custou em média aos consumidores mais 2,4% do que gasolina simples 95, um acréscimo que se justifica pelo facto de a aditivação ter sido mais pronunciada na gasolina 98 (cerca de mais 5,8%).

Já o preço do gás de petróleo liquefeito (GPL) para automóvel também aumentou 1,6% em janeiro, para 0,702 euros por litro.

Numa análise por regiões, Aveiro, Viseu e Santarém registaram os preços de gasóleo e gasolina mais baixos, enquanto Bragança, Beja e Lisboa foram os distritos mais caros.

Já Viana do Castelo, Vila Real, Bragança e Portalegre registaram, para Portugal Continental, a garrafa de GPL (butano e propano - cujo limite de preço foi estipulado pelo Governo) com o menor custo, enquanto Setúbal, Beja, Faro, Lisboa e Coimbra apresentaram os preços mais elevados.