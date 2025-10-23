Preços do petróleo aceleram subida após sanções dos EUA contra grupos russos

Por volta das 10:20 em Lisboa, o preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro subiu 5,05%, para 65,75 dólares, avançou a AFP.

Já o seu equivalente nos EUA, o barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) para entrega no mesmo mês, subiu 5,18%, para 61,53 dólares.

O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou, na quarta-feira, sanções contra as duas maiores petrolíferas russas, em resposta à "falta de compromisso sério da Rússia com um processo de paz para pôr fim à guerra na Ucrânia".

Antes da abertura oficial do mercado bolsista nas principais praças europeias, o Brent, referência na Europa, subia 3,15% para 64,57 dólares por barril, enquanto o WTI avançava 3,32% para 60,44 dólares por barril.