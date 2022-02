Preços do petróleo baixaram com alívio das tensões entre Rússia e Ucrânia

Os preços do petróleo baixaram e as bolsas subiram na sequência do alívio das tensões na região. Em Londres, o barril de petróleo Brent, referência para Portugal, recuou cerca de 4 por cento, para pouco mais de 92 dólares. Nos últimos dias tinha atingido o valor máximo desde há sete anos.