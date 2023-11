Preços dos carros aumentaram 40% desde 2019.Uma análise feita pela organização não-governamental Transport and Environment revela que desde 2019 o preço dos carros não para aumentar, sendo que os valores subiram muito acima da taxa de inflação.A ONG dedicada a causas ambientalistas diz que os modelos mais baratos dos principais fabricantes automóveis sofreram aumentos de pelo menos 40% desde 2019.Em Portugal, as estatísticas dão conta de um aumento na ordem dos 25% em todas as gamas.A Associação do Comércio Automóvel de Portugal explica que desde a pandemia muitas coisas mudaram no sector.Hélder Pedro, secretário-geral da ACAP, fala num aumento global dos custos de produção.Ainda assim, e apesar dos aumentos, a venda de carros continua a subir em Portugal. Mas ainda não atingiu os valores pré-pandemia.





Os construtores obtiveram no ano passado "lucros recorde" de 64 mil milhões de euros.