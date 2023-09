Preços dos combustíveis atingem os valores mais altos do ano

Ainda assim, o gasóleo continua mais barato do que a gasolina.

Em causa está a valorização das matérias-primas nos mercados internacionais.

Governo preparado para agir





No sábado, o ministro das Finanças veio a público afiançar que o Governo acompanha a evolução dos preços dos combustíveis e está preparado para agir se for necessário.”, afirmou Fernando Medina a jornalistas portugueses no final da reunião dos ministros das Finanças da União Europeia, que decorreu em Santiago de Compostela, no âmbito da presidência espanhola da UE.

A posição surge depois de, no início de setembro, o Governo ter decidido manter inalterados, este mês, os descontos no imposto sobre os produtos petrolíferos em 13,1 cêntimos por litro no gasóleo e 15,3 na gasolina e a suspensão da atualização da taxa de carbono. Entre as medidas em vigor está o desconto no ISP equivalente a uma descida da taxa do IVA de 23 para 13 por cento, bem como a compensação, através do imposto sobre os produtos petrolíferos, da receita adicional do IVA que resulta do aumento do preço dos combustíveis.

No entanto, Fernando Medina considera que é necessário “perceber se esta é uma dinâmica e um pico, que se está a colocar, e os mercados de certa forma indicam que é essa a situação”., recordou.

Além disso, continuou o ministro das Finanças, “quando os preços começaram a subir de forma mais significativa nas últimas semanas, foi interrompido o processo de subida da taxa de carbono e, por isso, não está a haver nenhuma subida de carga fiscal”. Marcelo a contar com Governo atento



Em visita ao Canadá, o presidente da República apontou, por sua vez, que o Governo está atento ao aumento do preço dos combustíveis.

. Porque é uma situação que está a pesar muito na inflação em Portugal e noutros países europeus”, frisou.

ANAREC defende descida da carga fiscal



A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis defende a descida da carga fiscal. A vice-presidente da ANAREC, Mafalda Trigo, lembra que os aumentos de preços afetam todos os setores.

”, esclareceu Mafalda Trigo.”, acrescentou.Segundo Mafalda Trigo, se o Governo “reduzisse a carga fiscal, por cada litro iria receber menos. Mas, como iria ter um aumento substancial do número de litros, acabava pela receita ser superior”.

Preços atualizados