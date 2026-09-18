Preços na produção industrial aumentam 7,2% em agosto - INE

Segundo o INE, a influenciar esta variação estiveram essencialmente os agrupamentos Energia e Bens Intermédios, com um contributo conjunto de 6,4 p.p., em resultado de aumentos homólogos de 22,8% e 7,4%, respetivamente.

"No agrupamento Energia, o aumento continuou a refletir a subida dos preços dos produtos petrolíferos e, em menor grau, da eletricidade", indica o gabinete de estatística.

Em agosto, os agrupamentos Bens de Consumo e Bens de Investimento também registaram contributos positivos, traduzindo crescimentos homólogos de 2,1% e 1,4%.

Já a variação mensal do IPPI fixou-se em 0,8% (-0,6% em agosto de 2025), tendo este aumento resultado principalmente do agrupamento "energia", devido ao aumento dos preços dos produtos petrolíferos e da eletricidade.