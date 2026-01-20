Preços na produção industrial descem 2,6% em 2025

De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), excluindo o agrupamento de "energia", a variação média do índice total foi de -2,3%, após uma variação nula em 2024.

No mês de dezembro de 2025, os preços na produção industrial voltaram a recuar em termos homólogos, 3,2%, (-3,4% em novembro), sobretudo devido à diminuição dos preços da energia, mas também dos bens intermédios e de consumo.

Os agrupamentos de "energia", "bens intermédios" e "bens de consumo" tiveram, respetivamente, contributos de -1,5 pontos percentuais, -1,1 pontos percentuais e -0,8 pontos percentuais para a evolução do índice total (-1,6 pontos, -1,2 pontos e -0,9 pontos em novembro), reflexo das diminuições de preços de 8,4%, 3,3% e 2,5%.

Em novembro, as reduções de preços destes agrupamentos tinham sido ligeiramente superiores (9,4%, 3,5% e 2,6%).

Segundo o INE, a descida do preço da eletricidade manteve-se como principal fator explicativo da evolução do agrupamento "energia", bem como do índice agregado, no último mês do ano passado.

Já os "bens de investimento" contrariaram a tendência de descida dos preços, apresentando um aumento homólogo de 1,7% em dezembro, menos intenso em 0,8 pontos percentuais face ao mês anterior, contribuindo com 0,2 pontos percentuais para a variação do índice agregado.

Considerando o quarto trimestre de 2025, os preços da produção industrial diminuíram 3,1%, um decréscimo menos acentuado em 0,8 pontos percentuais do que no trimestre anterior.

Os agrupamentos de "bens intermédios", "energia" e "bens de consumo" registaram contrações de 3,7%, 7,0% e 2,7%, respetivamente, (-4,5%, -7,8% e -3,8% no terceiro trimestre de 2025) contribuindo, em conjunto, com -3,4 pontos percentuais para a variação do índice agregado.

Por outro lado, os "bens de investimento" aumentaram 2,1% (1,8% no trimestre anterior), contribuindo com 0,3 pontos percentuais para a variação agregada, valor idêntico ao registado no terceiro trimestre de 2025.

Em dezembro de 2025 face ao mês anterior, os preços na produção industrial aumentaram 0,4% mais 0,2 pontos percentuais do que no mês homólogo.

Segundo o INE, esta variação positiva deveu-se aos agrupamentos de "energia", "bens intermédios" e "bens de consumo", com contributos de 0,3, 0,1 e 0,1 pontos percentuais, respetivamente, refletindo variações mensais de 1,6%, 0,2% e 0,2%.

Já o agrupamento "bens de investimento" apresentou um contributo negativo de -0,1 pontos percentuais para a variação total do índice, em resultado de uma diminuição de 0,4%.