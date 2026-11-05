Preços na produção industrial sobem 11,1% na zona euro em setembro

Quando comparados com agosto, por outro lado, os preços na produção industrial cresceram 2,5% na área do euro e 2,6% na UE.

Entre as componentes do indicador, os preços na produção industrial de energia foram o que mais subiram, tanto na variação homóloga (30,8% na zona euro e 30,0% na UE) quanto em cadeia (respetivamente, 7,8% e 7,7%).

Entre os Estados-membros, as maiores subidas homólogas no indicador registaram-se na Bulgária (22,9%), Irlanda (19,9%) e Lituânia (19,0%), com o Luxemburgo (-8,1%) a assinalar o único recuo face a setembro de 2025.

De acordo com o serviço estatístico da UE, na variação em cadeia os preços na produção industrial tiveram os mais importantes aumentos na Bulgária (4,6%), Lituânia (4,2%), Grécia e Espanha (3,9% cada), tendo o indicador se mantido estável no Luxemburgo e em Malta.

Em Portugal, os preços na produção industrial cresceram 9,5% na variação homóloga e 2,2% face a agosto.