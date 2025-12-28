Economia
Preços sobem em 2026. Eletricidade, água e transportes mais caros
O ano novo vai trazer novos preços e muitos deles com aumentos. Embora o próximo ano traga uma descida da taxa de inflação para 2,1 por cento e um novo alívio em sede de IRS, os preços vão subir em alguns bens e serviços.
Foto: João Marques - RTP
A fatura da água deverá igualmente registar uma subida, ainda que caiba a cada município decidir os novos tarifários a aplicar em 2026. No entanto, só em relação às tarifas do serviço de captação e tratamento de água.A Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos recomendou uma subida de 1,8 por cento.
Na alimentação, os preços da carne e do peixe deverão sofrer as maiores subidas. De acordo com a Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição, deverão aumentar cerca de sete por cento. O pão e os produtos de pastelaria deverão sofrer um ligeiro aumento.
Os transportes não são exceção. Os preços dos bilhetes dos comboios da CP vão aumentar em 2026: um bilhete simples de ida no Alfa Pendular entre Lisboa e o Porto, por exemplo, vai custar 35,70 euros na classe turística.
A Carris vai também aumentar as tarifas em Lisboa a partir de 1 de Janeiro: o bilhete nos autocarros sobe de 2,20 para 2,30 euros: já nos elétricos o valor passa de 3,20 para 3,30 euros.Apesar destes aumentos, os preços dos passes em Lisboa não vão sofrer alterações.
No domínio da habitação, também as rendas vão ficar mais caras no próximo ano. O aumento equivale a uma subida de 2,24 euros por cada 100 euros de renda, o que significa que uma renda de mil euros deverá aumentar 22,40 euros.