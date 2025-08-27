Prejuízo da Macau Legend dispara até julho devido ao fecho de `casino satélite`

A empresa previu um prejuízo de 1,42 mil milhões de dólares de Hong Kong (157,2 milhões de euros) até julho, mais de 12 vezes superior ao registado no mesmo período de 2024, de acordo com um comunicado divulgado na terça-feira.

Na nota, enviada à bolsa de valores de Hong Kong, a Macau Legend apontou para uma queda de 1,29 mil milhões de dólares de Hong Kong (142,6 milhões de euros) no valor do empreendimento Doca dos Pescadores.

Isto após, em junho, a concessionária de jogo SJM ter decidido terminar, até 31 de dezembro, a exploração de sete `casinos-satélite`, incluindo o Legend Palace, situado na Doca dos Pescadores.

Os `casinos-satélite`, sob a alçada de três das seis concessionárias de jogo a operar em Macau, são geridos por outras empresas, sendo uma herança da administração portuguesa e que já existia antes da liberalização do jogo no território, em 2002.

Quando a legislação que regula os casinos foi alterada, em 2022, estabeleceu-se o final de 2025 como data limite para terminar a atividade destes espaços de jogo.

Dos `casinos-satélite` a operar em Macau, nove pertencem à SJM, um à Galaxy e outro à Melco, que tem ainda seis clubes Mocha - salas de máquinas de jogo.

A SJM decidiu tentar a aquisição da propriedade dos hotéis onde se localizam dois `casinos-satélite` - Ponte 16 e Casino Royal Arc - e pedir às autoridades para assumir a gestão direta dos espaços.

No final de 2023, o presidente da Macau Legend, Li Chu Kwan, já tinha dito que o grupo pretendia encerrar, também até ao final de 2025, os projetos no Camboja e em Cabo Verde.

No entanto, em julho, durante uma visita a Macau, o ministro da Administração Interna de Cabo Verde disse à Lusa que o Governo dará uma "última oportunidade" à empresa, que prometeu "uma alternativa" para o hotel-casino inacabado na Praia.

"O empreendedor tem tido várias oportunidades e tem esta última oportunidade. Diz que terá uma alternativa e o Governo aguarda a apresentação dessa alternativa, ainda enquanto decorre o processo de reversão" do projeto, afirmou Paulo Rocha.

Em novembro, as autoridades de Cabo Verde iniciaram o processo de reversão do hotel-casino e demais obras inacabadas da Macau Legend, no ilhéu de Santa Maria e orla marítima da Gamboa, na cidade da Praia.

Paulo Rocha disse que o Executivo cabo-verdeano deu à empresa fundada por David Chow Kam Fai 60 dias para apresentar uma nova proposta de conclusão do projeto, mas admitiu não saber quando é que este período "começou a contar".

"Se não apresentar, no prazo que foi dado, o processo de reversão será concluído e depois o Governo irá procurar outros, prováveis, eventuais investidores", garantiu o ministro.