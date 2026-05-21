Prejuízos da Easyjet aumentaram 27% para 435,6 milhões de euros

Em comunicado, a transportadora explicou que o aumento dos preços dos combustíveis e a redução das reservas devido à guerra no Médio Oriente acabaram por resultar num aumento de 27% dos prejuízos.

A receita do grupo, entretanto, aumentou 12%, atingindo 3,954 mil milhões de libras (4,57 mil milhões de euros).

Apesar das "reservas de última hora sólidas", os resultados "foram impactados negativamente pelo conflito no Oriente Médio (que começou em 28 de fevereiro), devido ao aumento dos custos de combustível e à menor visibilidade das reservas futuras", explicou a empresa.

O aumento nos custos do querosene resultou em despesas adicionais de 25 milhões de libras (28,8 milhões de euros) em março, detalhou a empresa, acrescentando que não observou qualquer interrupção no fornecimento de combustível.

A empresa Easyjet alertou que o segundo semestre do ano também será afetado pelo conflito e que as reservas para o período de verão estão abaixo do nível registado no mesmo período do ano passado.

Apesar desses resultados e da incerteza dos próximos meses, o presidente executivo da EasyJet, Kenton Jarvis, acredita que a empresa é capaz de recuperar do conflito e, em seguida, "avançar ainda mais em direção aos seus objetivos financeiros de médio prazo".

"Apresentamos um sólido desempenho operacional no primeiro semestre do ano, com procura sustentada, resultando numa taxa de ocupação de 90%, dois pontos percentuais acima do ano passado", enfatizou.

O responsável apontou ainda a intenção de expansão da `easyJet holidays` - a oferta de viagens de férias do grupo -, que tem apresentado forte crescimento nos últimos meses.

Este segmento "continuou a apresentar forte procura, com um aumento de 22% no número de clientes em relação ao ano anterior", refere o comunicado da imprensa.