Flotilha. Ativistas portugueses detidos por Israel deverão ser deportados esta quinta-feira

O Ministério dos Negócios Estrangeiros disse estar previsto que os dois cidadãos Portugueses que foram detidos em Israel sejam deportados esta quinta-feira para Portugal via Turquia.





"Está previsto que os dois cidadãos nacionais que foram detidos em Israel sejam deportados hoje para Portugal, via Turquia. O Ministério dos Negócios Estrangeiros já informou as respectivas famílias", avançou uma fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros à RTP Antena 1.





Os dois médicos portugueses, Maria Beatriz Bartilotti Matos e Gonçalo Reis Dias, foram detidos na segunda-feira pelas autoridades israelitas enquanto participavam na missão "Sumud Global Flotilla", que seguia para Gaza. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia confirmou que o país está a planear transportaros cidadãos detidos em "voos especiais" já hoje.





Esta manhã, também Espanha tinha já anunciado que os cerca de 44 ativistas espanhóis detidos por Israel deverão ser deportados para o país via Turquia num voo com partida prevista para as 14h00 (hora de Madrid).





"O cônsul de Espanha em Israel acaba de informar que estão já a ser levados para uma aeroporto (...) em conjunto com o resto de ativistas para, como tudo indica, serem deportados via Turquia", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha, José Manuel Albares, em declarações à televisão TVE.

Portugal e Espanha pedem suspensão do acordo comercial com Israel

Antes, o ministro espanhol denunciou o “tratamento humilhante” infligido aos ativistas e exigiu desculpas “imediatas” e a sua libertação.





“Se lhes acontecer alguma coisa, Israel será responsável”, advertiu José Manuel Albares numa entrevista à TVE. “Não podemos relacionar-nos com Israel como fazemos com a Noruega ou a Islândia”.





O ministro voltou também a pedir a suspensão, pela União Europeia, do acordo de associação de Bruxelas com Israel. "Temos de dar esse passo, é preciso dizer de uma vez por todas a Israel que uma democracia não atua assim", afirmou.



"As imagens que vimos ontem não são as imagens de um estado democrático. Um estado democrático respeita os direitos humanos, não viola o direito internacional, não assalta cidadãos pacíficos de forma completamente ilegal em águas internacionais", acrescentou.





Albares referia-se a um vídeo no qual os ativistas são forçados a ajoelharem-se com as mãos presas atrás das costas. Na gravação, o ministro israelita da Segurança Nacional acusa-os de tentarem ser heróis e de estarem agora reduzidos a coisa nenhuma.





Também o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, considerou o tratamento dado aos ativistas "inaceitável" e pediu a suspensão parcial do acordo comercial.





c/ agências