Prejuízos da easyJet chegam aos 344 milhões de euros no 1.º semestre do ano fiscal

Este prejuízo é 13,1% maior do que as perdas da companhia aérea no mesmo período do ano passado, de acordo com um comunicado enviado hoje à Bolsa de Valores de Londres.

Nos primeiros seis meses do ano fiscal da easyJet, até 31 de março, os prejuízos antes de impostos foram de 394 milhões de libras (464 milhões de euros), um aumento de 11,1% em comparação com o período homólogo.

Os prejuízos operacionais chegaram aos 369 milhões de libras (435 milhões de euros), um aumento de 7,8%, enquanto a receita ficou em 3.534 milhões de libras (4.170 milhões de euros), um aumento de 8,1%.

A easyJet transportou 18,2 milhões de passageiros no primeiro trimestre do ano, um aumento de 8% em comparação com os primeiros três meses do ano passado, refere o comunicado.

O presidente executivo da companhia aérea, Kenton Jarvis, reagiu, afirmando que está a registar uma "forte procura por voos e férias da easyJet", à medida que a companhia aérea consegue atrair mais clientes devido "às ótimas tarifas, excelente serviço e rede de destinos incomparável".

"Estamos a cumprir com sucesso a nossa estratégia de aumentar a eficiência e melhorar a experiência do cliente, tanto em voo quanto no solo", acrescentou.

"Continuamos focados em atingir outro verão recorde este ano e esperamos impulsionar um forte crescimento dos lucros à medida que avançamos em direção à nossa meta de gerar de forma sustentável mais de 1.000 milhões de libras (1.180 milhões de euros) de lucro anual antes dos impostos", acrescentou.