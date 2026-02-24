Prejuízos de quase quatro milhões de euros em centros de alto rendimento diz ministra
Os prejuízos nos centros de alto rendimento afetados pelas tempestades recentes atingem quase os quatro milhões de euros (ME), anunciou hoje a ministra da Cultura, Juventude e Desporto no parlamento.
"Infelizmente, as notícias não são boas. Nós -- eu e o secretário de Estado [Pedro Dias] --, na segunda-feira, iremos a Montemor-o-Velho, cujos danos reportados são de cerca de 2.286.000 euros. No caso do Jamor, um prejuízo superior a 500.000 euros, no caso de Rio Maior, danos superiores a meio milhão de euros, no caso de Peniche, 296.000 euros, e no caso da Golegã, 164.000 euros. (...) Quase 4 ME só nestes centros", disse Margarida Balseiro Lopes, durante a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.
Várias tempestades assolaram Portugal continental desde o final de janeiro, tendo sido a mais violenta a depressão Kristin, em 28 de janeiro.
A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, são as principais consequências materiais do temporal.
Margarida Balseiro Lopes disse que o Desporto "está consagrado no PTRR (Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência)" e que o "trabalho está a ser feito em parceria" com as autarquias e as Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regionais (CCDR), responsáveis pelo levantamento dos prejuízos causados em instalações municipais, de clubes e associações.
A governante afirmou ainda que o Plano Nacional de Desenvolvimento Desportivo (PNDD) está a cumprir todas as etapas previstas.
O PNDD, aprovado há dois meses, já executou cerca de 62 ME.
"Dois meses depois da sua aprovação, o plano já está no terreno, com cerca de 62 ME já em execução. Já foram assinados os contratos-programa para a requalificação de 10 centros de alto rendimento em todo o país", afirmou Margarida Balseiro Lopes.