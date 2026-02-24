Prejuízos de quase quatro milhões de euros em centros de alto rendimento diz ministra

"Infelizmente, as notícias não são boas. Nós -- eu e o secretário de Estado [Pedro Dias] --, na segunda-feira, iremos a Montemor-o-Velho, cujos danos reportados são de cerca de 2.286.000 euros. No caso do Jamor, um prejuízo superior a 500.000 euros, no caso de Rio Maior, danos superiores a meio milhão de euros, no caso de Peniche, 296.000 euros, e no caso da Golegã, 164.000 euros. (...) Quase 4 ME só nestes centros", disse Margarida Balseiro Lopes, durante a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.

Várias tempestades assolaram Portugal continental desde o final de janeiro, tendo sido a mais violenta a depressão Kristin, em 28 de janeiro.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, são as principais consequências materiais do temporal.

Margarida Balseiro Lopes disse que o Desporto "está consagrado no PTRR (Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência)" e que o "trabalho está a ser feito em parceria" com as autarquias e as Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regionais (CCDR), responsáveis pelo levantamento dos prejuízos causados em instalações municipais, de clubes e associações.

A governante afirmou ainda que o Plano Nacional de Desenvolvimento Desportivo (PNDD) está a cumprir todas as etapas previstas.

O PNDD, aprovado há dois meses, já executou cerca de 62 ME.

"Dois meses depois da sua aprovação, o plano já está no terreno, com cerca de 62 ME já em execução. Já foram assinados os contratos-programa para a requalificação de 10 centros de alto rendimento em todo o país", afirmou Margarida Balseiro Lopes.