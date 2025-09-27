Presidente angolano destaca sucesso do programa de melhoria de assistência médica e medicamentosa

João Lourenço falava à imprensa, no final da inauguração do Hospital Pedro Maria Tonha "Pedale", localizado em Luanda, capital de Angola, e erguido numa área de 52.000 metros quadrados, com capacidade para 144 camas e 74 quartos.

"Estamos a executar com algum sucesso o programa que definimos para a melhoria da assistência médica e medicamentosa aos nossos cidadãos angolanos, reduzindo consideravelmente os recursos que despendíamos no passado a evacuar doentes para o exterior, até por razões não muito justificáveis, e esses recursos serem investidos no país", disse João Lourenço.

O chefe de Estado angolano salientou que as atenções do Governo não estão apenas viradas para capital do país, mas também para as províncias, com o grande objetivo de "evitar que grande parte dos doentes congestionem a cidade de Luanda".

"Na nossa estratégia de construção de infraestruturas hospitalares procuramos criar um cinturão de proteção à cidade de Luanda, ou seja, na periferia de Luanda. Nas províncias periféricas a Luanda construímos hospitais desta categoria, de 200 camas, de nível terciário", referiu.

Além da construção de novos hospitais, João Lourenço disse que estão a ser ampliadas outras unidades de nível terciário e de outros níveis, atendendo à demografia de Luanda.

"De facto, Luanda é a maior urbe de Angola, a população de Luanda é superior à de vários países. Luanda tem muito mais de 10 milhões de habitantes, às vezes parece que o número de hospitais que temos é suficiente, mas não é", afirmou.

"Acabamos de inaugurar este, vamos concluir a reabilitação e ampliação do Hospital Américo Boavida, que passará a ser o maior hospital do país, vai ter cerca de 600 camas", sublinhou.

A ministra da Saúde angolana, Sílvia Lutucuta, referiu no seu discurso que esta unidade hospitalar será uma referência nacional para o tratamento de Acidentes Vascular Cerebrais (AVC) agudos, com uma linha verde para o seu tratamento e para o rastreio e tratamento do cancro da mama, "áreas fundamentais para salvar vidas".

O complexo hospitalar, que conta com 676 profissionais, é constituído por quatro blocos, distribuídos pelo hospital principal, um edifício de alojamento para os profissionais, um edifício administrativo, um centro de formação e um edifício de estacionamento, bem como um heliporto.