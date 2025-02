Presidente argentino acusado de fraude com criptomoeda

Na sexta-feira, Milei publicou uma mensagem numa rede social sobre $LIBRA, uma moeda que, segundo ele, visava "incentivar o crescimento económico financiando pequenas empresas e empresas em desenvolvimento".

A mensagem foi apagada pelo próprio algumas horas depois e o valor da moeda entrou em colapso, causando milhões de dólares em perdas aos seus breves investidores, de acordo com o "site" financeiro Dexscreener.

A moeda, desenvolvida pela KIP Protocol e Hayden Davis, poderia ser obtida acedendo a uma ligação que direcionava os utilizadores para um "site" chamado vivalalibertadproject.com, referindo-se à frase com a qual Milei encerra discursos e mensagens nas suas redes sociais.

O Gabinete do Presidente explicou, num comunicado no sábado que Milei não estava envolvido em nenhuma etapa do desenvolvimento da criptomoeda e decidiu remover a mensagem para evitar especulações e limitar mais exposição, após a reação do público ao lançamento do projeto.

A acusação apresentada por quatro advogados e políticos contra o presidente argentino é de "associação criminosa", "burlas" e "violação dos deveres de um funcionário público".

No documento judicial, que foi tornado público pelos próprios queixosos nas redes sociais, Milei é acusado de participar num alegado golpe que afetou mais de 40 mil pessoas com prejuízos superiores a 4.000 milhões de dólares.

A queixa é também contra o empresário e CEO da Kip Protocol, Julián Peh, que desenvolveu a criptomoeda, e o representante da Kelsier Ventures, Hayden Mark Davis, que forneceu a infraestrutura tecnológica necessária para $LIBRA, assim como outros possíveis envolvidos que possam surgir durante a investigação.