Presidente chinês manifesta vontade de "acelerar cooperação" com Myanmar

Xi sublinhou que a amizade entre a China e Myanmar "resistiu ao teste do tempo e saiu reforçada", segundo um comunicado divulgado no âmbito do 75º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas bilaterais, citado pela agência de notícias oficial chinesa Xinhua.

"Os dois países mantiveram uma boa vizinhança, aprofundaram a cooperação mutuamente benéfica e apoiaram-se firmemente nas questões relacionadas com os respetivos interesses fundamentais e preocupações essenciais, dando assim um excelente exemplo de intercâmbio amigável entre nações", afirmou o chefe de Estado chinês.

A China atribui "grande importância" ao desenvolvimento dos laços com Myanmar e está disposta a trabalhar com o país, utilizando o 75.º aniversário dos laços diplomáticos "como uma oportunidade para acelerar a cooperação de alta qualidade no âmbito da Faixa e da Rota", disse ainda Xi.

O Presidente chinês reuniu-se com Min Aung Hlaing no dia 09 de maio em Moscovo, no que se acredita ter sido o primeiro encontro pessoal entre os dois desde o golpe de Estado levado a cabo pela Junta Militar em 01 de fevereiro de 2021, com a prisão do Presidente eleito Win Myint, assim como da ex-lider do partido no Governo, Aung Suu Kyi, e de outros governantes e políticos.

Embora as trocas diplomáticas entre Myanmar e a China não tenham sido interrompidas pelo golpe, tornaram-se mais públicas ao longo dos anos, tal como a mediação de Pequim no conflito.

A China, que partilha mais de 2.100 quilómetros de fronteira com Myanmar, adota geralmente uma abordagem pragmática em relação ao país e mantém laços tanto com os generais como com os grupos de oposição rebeldes e pró-democracia para assegurar os seus muitos projetos económicos na região.