Presidente da ASF sublinha importância de preparar setor segurador para catástrofes

Durante a audição na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, Margarida Corrêa de Aguiar defendeu a criação de fundos específicos para catástrofes e afirmou: "É essencial que o setor segurador esteja preparado para a crescente frequência e severidade destes eventos".

A responsável frisou que a adaptação do setor a estes riscos é uma prioridade social e económica, destacando a importância de políticas e instrumentos que garantam cobertura adequada em situações de emergência.

O mandato de Margarida Corrêa de Aguiar, iniciado em 2019, termina este ano. Em julho, Gabriel Bernardino foi indigitado para suceder-lhe na liderança da ASF.