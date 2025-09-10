Presidente da ASF sublinha importância de preparar setor segurador para catástrofes
A presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), Margarida Corrêa de Aguiar, alertou esta segunda-feira para a necessidade de preparar o setor segurador para riscos climáticos e naturais, como incêndios, inundações e sismos.
Durante a audição na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, Margarida Corrêa de Aguiar defendeu a criação de fundos específicos para catástrofes e afirmou: "É essencial que o setor segurador esteja preparado para a crescente frequência e severidade destes eventos".
A responsável frisou que a adaptação do setor a estes riscos é uma prioridade social e económica, destacando a importância de políticas e instrumentos que garantam cobertura adequada em situações de emergência.
O mandato de Margarida Corrêa de Aguiar, iniciado em 2019, termina este ano. Em julho, Gabriel Bernardino foi indigitado para suceder-lhe na liderança da ASF.