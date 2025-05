Presidente da Câmara de Coimbra diz que Europa tem de corrigir três erros estratégicos

"A Europa tem de corrigir três recentes erros estratégicos que muito caro nos custaram: a excessiva dependência energética da Rússia, a excessiva dependência industrial da China e a excessiva dependência militar dos Estados Unidos", sublinhou.

Na sua intervenção na sessão de abertura da 18.ª cimeira COTEC Europa, que está a decorrer no Convento São Francisco, na cidade de Coimbra, José Manuel Silva alertou que "quem depende demasiado fica sempre fragilizado".

"Sabemos que só uma Europa forte, ambiciosa, unida e combativa poderá afirmar-se neste século XXI cada vez mais competitivo, incerto e volátil", acrescentou.

O autarca de Coimbra vincou ainda que acredita nos valores fundadores da Europa, nomeadamente na liberdade, democracia, solidariedade, paz e desenvolvimento, num mercado único e na inovação como motor de progresso, e na coesão territorial como fator de justiça.

"Neste contexto, a COTEC é uma peça essencial do puzzle internacional. Esta cimeira é um apelo à ação, um manifesto a favor da Europa que não se resigna, que lidera, que transforma, que intervém", referiu.

Os chefes de Estado de Portugal, Espanha e Itália vão discursar na sessão de encerramento da 18.ª cimeira Cotec Europa, que também contará com a participação do ex-presidente do Banco Central Europeu (BCE) e antigo primeiro-ministro italiano Mario Draghi, numa conversa sobre o futuro da Europa.

A COTEC é uma associação empresarial que trabalha em rede com instituições de Portugal, Espanha e Itália, realizando um encontro triangular, todos os anos, de forma rotativa em cada um dos países, reunindo líderes empresariais, académicos e decisores políticos para debater desafios de competitividade e crescimento económico do bloco europeu, com base nos relatórios Heitor, Letta e Draghi.