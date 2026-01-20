Presidente da CIP espera "uma resposta firme" da Europa às tarifas de Trump

"Apesar de termos criado a ideia de que os nossos interesses estariam sempre alinhados com os interesses dos Estados Unidos, já não é assim", afirmou à Lusa o presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, Armindo Monteiro, falando à margem de um almoço-debate organizado pelo International Club of Portugal, em Lisboa.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou aplicar novas tarifas de 10% sobre as importações de oito países europeus - Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia - que estão contra a anexação da Gronelândia, a partir de 1 de fevereiro.

O presidente da CIP considerou ainda que este anúncio de Trump representa "mais um acréscimo de dificuldades que não se compreende. É a lógica da selva e da lei do mais forte, com desrespeito total pelo direito internacional".