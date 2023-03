Presidente da CMVM diz que país não sente impacto direto da crise bancária

O presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários diz que não há impactos diretos em Portugal da crise do Credit Suisse e das falências dos bancos americanos. Numa entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, Luís Laginha de Sousa sublinha, no entanto, que é preciso transmitir confiança aos mercados.