Presidente da Comissão Africana quer mais transparência no acesso ao capital

Mahmoud Ali Youssouf, que intervinha na abertura do encontro empresarial AU-EU Business Fórum 2025 (nas siglas e designação em inglês), que decorre na capital angolana no quadro da 7.ª cimeira União Europeia-União Africana, frisou que cada vez mais países africanos melhoram o seu ecossistema de investimentos e "preparam terreno para atingir mais capital europeu".

Segundo Mahmoud Ali Youssouf, não há razões económicas válidas "para uma situação assim", em que o aceso a capital tem mais custos para os africanos.

As instituições de Bretton Woods (Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio), concedem mais empréstimos, assistência financeira e ajudas na promoção do livre comércio á Argentina "do que todos os Estados africanos. Isso não é normal", disse, lamentando igualmente a questão desvantajosa da sustentabilidade da dívida para os países africanos.

"A sustentabilidade da dívida é uma questão essencial para o futuro das economias africanas", acrescentou.

Na sua intervenção, Mahmoud Ali Youssouf abordou também desafios que o continente ainda enfrenta, destacando o digital, que poderia "ser uma oportunidade de transformação para a economia africana", pedindo mais investimentos nesta área.

"Precisamos de mais investimentos em inovação, tecnologia, inteligência artificial, em termos mais amplos, na economia digital. Só para dar um exemplo, a China e os Estados Unidos estão a investir milhares de milhões de dólares em desenvolvimento da inteligência artificial. Nós não temos esse dinheiro no continente", disse.

O responsável defendeu apoio para o desenvolvimento mútuo e benefício de todos, garantindo que "não há dúvidas de que o continente africano será o poder do crescimento global nas próximas décadas".

"Para esse propósito, precisamos investir juntos nesses setores de adição de alta valorização", disse o presidente da Comissão Africana.

Por sua vez, o ministro de Estado para a Coordenação Económica de Angola disse que, durante dois dias, europeus e africanos vão continuar a dialogar para avançarem na implementação da visão conjunta 2030, que resume o compromisso de construção de uma parceria estratégica assente na solidariedade, segurança, paz, desenvolvimento económico sustentável e prosperidade para a presente e futuras gerações dos dois continentes.

José de Lima Massano frisou que os líderes dos dois continentes vão dialogar para ligar capital à oportunidade, ideias à inovação, e ambição á implementação, particularmente nos setores da energia, infraestruturas saúde e educação, corredores digitais, todos vitais para o bem-estar das populações, que serão aprofundadas durante este encontro.

"África é hoje um continente em transformação real, mas apesar dos avanços, continua a enfrentar um défice significativo no domínio das infraestruturas, permanece entre os principais entraves ao crescimento económico, à redução das desigualdades regionais e o comércio intra-africano", referiu.

O governante angolano saudou por isso iniciativas como a Global Gateway, "por assumirem compromissos firmes com a mobilização de recursos para investimentos em infraestruturas (...) como é o caso do Corredor do Lobito, um eixo regional conectando a Zâmbia, República Democrática do Congo e Angola, com potencial para movimentar mais de 20 milhões de toneladas de carga por ano".

"Sabemos que são ainda muitos desafios, mas também as oportunidades, pelo que é importante o engajamento direto da comunidade empresarial e financial europeia e africana, em parcerias mutuamente vantajosas" disse.

O ministro de Estado para a Coordenação Económica de angolano disse que Angola está a escrever a sua narrativa económica, transcrevendo para uma economia mais diversificada e integrada regional e internacionalmente, reafirmando o interesse do país lusófono na cooperação internacional, investimento conjunto e diálogo construtivo.